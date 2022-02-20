إسلام فضل _ قال خالد كامل، المدير العام والعضو المنتدب لشركة شنايدر إلكتريك مصر للأنظمة، إنها تتفاوض خلال الفترة الحالية مع وزارة الكهرباء على تنفيذ 10 مراكز للتحكم الآلي في شبكة الكهرباء بتكلفة تتراوح ما بين 500 الي 600 مليون يورو. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شنايدر تتفاوض على تنفيذ 10 مراكز للتحكم الآلي بتكلفة 600… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.