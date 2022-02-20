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ملف.. ضوابط الاستيراد الجديدة.. حوكمة للتجارة الخارجية…

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أمنية إبراهيم _ شهد مجتمع الأعمال المصري الأسبوع الماضي، صدور إجراءات تنظيمية جديدة من البنك المركزي المصري للعمليات الاستيرادية، بعد أن قرر إيقاف التعامل بمستندات التحصيل إلا في حدود ضيقة، وتعميم العمل بالاعتمادات المستندية، في خطوة جديدة يرى البنك المركزي المصري المصري أنها تعزز حوكمة وتقنين إجراءات الاستيراد وتتسق مع توجهات مجلس الوزراء وأهداف منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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