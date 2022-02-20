أشرف دوس: 25 مليار جنيه حجم استثمارات فيرن برو جلوبال حتى…

إسلام سالم _ قال أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة فيرن برو جلوبال، إن حجم استثمارات الشركة بلغ 25 مليار جنيه حتى الآن، وهي استثمارات في مناطق لوجيستية واستثمارات عقارية ومصانع أدوية وأغذية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من المنطقة اللوجيستية والتجارية بمحافظة الغربية، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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