حمادة العجواني: استثناء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج من…

باره عريان _ أكد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، والعضو المنتدب لمجموعة العجواني للماكينات الصناعية أن القرار الأخير الصادر من البنك المركزي المصري بشأن العمليات الاستيرادية من شأنه التأثير سلبًا على تكلفة العمليات الاستيرادية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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