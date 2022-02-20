سمير نعمان: تكلفة التسهيل الممنوح من المورد للصانع بالدولار…

إسلام سالم _ قال المهندس سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن جميع الصناعات في مصر سواء صناعات تصديرية أو محلية تعتمد على استيراد خامات أو قطع غيار أو معدات من الخارج، وأن وقف العمل بمستندات التحصيل، سيجبر الصناع على تغطية الاعتماد المستندي منذ بداية التعاقد على أي مستلزمات إنتاج مستوردة، كما سيحرم المصانع من تسهيلات الموردين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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