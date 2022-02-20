الولايات المتحدة تتوقع تأثيرا قويا على أسعار الطاقة بسبب…

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– قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحملها المستهلكون الأمريكيون بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن الحكومة الأمريكية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.
وكررت هاريس، أثناء تصريحات أدلت بها في ميونيخ حيث تحضر قمة أمنية، تأكيدا سابقا من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ بالفعل قرار مهاجمة أوكرانيا.
ونفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.
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