شنايدر إلكتريك للأنظمة تفاوض الكهرباء لإنشاء 10 مراكز تحكم…

إسلام فضل _ كشف خالد كامل، المدير العام والعضو المنتدب لشركة شنايدر إلكتريك مصر للأنظمة، عن تفاوضها خلال الفترة الحالية مع وزارة الكهرباء لتنفيذ 10 مراكز للتحكم الآلي لشبكة كهرباء تخدم عددًا كبيرًا من المحافظات بتكلفة تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الشركة قدمت جميع العروض للوزارة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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