لازوردي: 25% حصتنا من سوق الذهب في مصر.. وخطة لافتتاح 4 فروع…

إسلام سالم – قال إيهاب إبراهيم، رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي مصر، إنها تستهدف خلال العام الجاري زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 10 إلى 20%، من خلال زيادة عدد الماكينات بما يتناسب مع أحدث التكنولوجيات بهذا المجال.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية على هامش معرض نبيو، إن استثمارات الشركة تتجاوز 5 مليارات جنيه، وتضم 3 مصانع في العبور.

وأضاف أن لازوردي تستحوذ على حوالي 25% من حجم السوق المصرية للمنتجات غير الشعبية.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة تتضمن 10 مكاتب لبيع الجملة و30 فرعا لبيع التجزئة منتشرة في جميع المحافظات، ويعمل بالشركة أكثر من 1400 عامل.

ونوه رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي مصر بأنه سيتم تدشين 4 فروع جديدة للمجموعة لبيع التجزئة خلال العام الحالي بحجم استثمارات 60 مليون جنيه، حيث يصل متوسط تكلفة تجهيز الفرع الواحد 5 ملايين جنيه، بجانب 10 ملايين جنيه قيمة البضاعة الموجودة داخل الفرع، لتصل تكلفة الفرع الواحد حوالي 15 مليون جنيه.

ولفت إلى اتجاه الشركة لإجراء توسعات جديدة في مصانع الشركة بالعبور، وإضافة خطوط إنتاج وماكينات جديدة، وذلك لنقل آخر ما توصلت إليه هذه الصناعة عالميا إلى مصر، وبما يسهم في زيادة إنتاج الشركة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.

ونوه إبراهيم أيضًا بأن المجموعة لديها أكاديميتين لتدريب الشباب على مهارات صناعة الذهب تحت إشراف خبراء في صناعة الذهب، وتوفر فرص عمل للمتدربين داخل فروع الشركة بالمحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن لازوردي كانت تصدر طنين سنويا لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2016 إلى 2019 ولكن توقف التصدير خلال السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستئناف صادراتها خلال العام الحالي مع المعارض والرواج الذي يتم في صناعة الذهب بمصر.