وزير النقل: نستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة…

إسلام فضل _ قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة محافظات علي مستوي الجمهورية.

الوزارة اقتربت من الإنتهاء من أول منطقة في السادس من أكتوبر

وأضاف كامل في تصريحات علي هامش مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الوزارة قربت على الإنتهاء من أول منطقة في السادس من أكتوبر.

وأكد أن الوزارة تهتم حاليًا بتطوير منظومة النقل البحري بشكل رقمي.

وأوضح أنه يتم تطوير الأرصفة والمحطات وأعماق أحواض الموانئ والممرات الملاحية، كما يتم العمل علي إنشاء حواجز للأمواج لمواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلي أن الوزارة تستهدف إنشاء 3 مؤانئ جديدة في مناطق برميس وجرجوب وأبوقير، وتمتلك مصر 15 ميناء تجاري خلال الفترة الحالية.

أضاف أنه يتم العمل علي تطوير الأسطول التجاري، ويتم شراء عدة مراكب جديدة من كافة الأنواع مثل الحاويات والبضائع الصب السائل والجاف.