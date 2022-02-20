مال وأعمال

وزير النقل: نستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

إسلام فضل _ قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة محافظات علي مستوي الجمهورية.

predco_adv_2021

الوزارة اقتربت من الإنتهاء من أول منطقة في السادس من أكتوبر

Edita2021

وأضاف كامل في تصريحات علي هامش مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الوزارة قربت على الإنتهاء من أول منطقة في السادس من أكتوبر.

وأكد أن الوزارة تهتم حاليًا بتطوير منظومة النقل البحري بشكل رقمي.

FNG2021

وأوضح أنه يتم تطوير الأرصفة والمحطات وأعماق أحواض الموانئ والممرات الملاحية، كما يتم العمل علي إنشاء حواجز للأمواج لمواجهة التغيرات المناخية.

rsmtl

ولفت إلي أن الوزارة تستهدف إنشاء 3 مؤانئ جديدة في مناطق برميس وجرجوب وأبوقير، وتمتلك مصر 15 ميناء تجاري خلال الفترة الحالية.

أضاف أنه يتم العمل علي تطوير الأسطول التجاري، ويتم شراء عدة مراكب جديدة من كافة الأنواع مثل الحاويات والبضائع الصب السائل والجاف.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل: نستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا