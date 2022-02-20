وزير النقل: نعمل على ربط 3 موانئ في محافظة الإسكندرية لتكون…

إسلام فضل _ قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية علي ربط 3 مؤانئ في محافظة الإسكندرية ليكون ميناء واحد تحت مسمي ميناء الإسكندرية الكبير.

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وأضاف كامل في تصريحات علي هامش مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أنه يتم ربط ميناء الإسكندرية والدخيلة وميناء المكس الجديد الذي يتم إنشاءه حاليًا للربط من الشرق بميناء الإسكندرية ومن الغرب بميناء الدخيلة.

إنشاء أرصفة جديدة بطول 3.5 كيلو متر

وذكر أن الوزارة تعمل أيضًا علي إنشاء أرصفة بطول 3.5 كيلو متر، وإنشاء حوالي 3.5 مليون متر مربع مساحات خلفيه تتم في الميناء الجديد لتكون جاهزة للربط.

وأشار إلي أن مصر تتعاون بشكل مستمر مع الدول المجاورة في تبادل المعلومات وتخليص الإجراءات والافراج الجمركي المسبق، كما يتم العمل حاليًا مع السودان لتدريبهم علي العمل في ميناء بورسودان وحرف النقل البحري وسكك الحديد.

وأكد أن التعاون الجماعي بين الدول الشاطئية علي البحر الأحمر والمتوسط يسهم في تعظيم كافة الخطوط الملاحية.