مال وأعمال

وزير النقل: نعمل على ربط 3 موانئ في محافظة الإسكندرية لتكون…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

إسلام فضل _ قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية علي ربط 3 مؤانئ في محافظة الإسكندرية ليكون ميناء واحد تحت مسمي ميناء الإسكندرية الكبير.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. وزير النقل: نستهدف إنشاء 9 مناطق جافة ولوجسيتة في عدة محافظات

Edita2021

وأضاف كامل في تصريحات علي هامش مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أنه يتم ربط ميناء الإسكندرية والدخيلة وميناء المكس الجديد الذي يتم إنشاءه حاليًا للربط من الشرق بميناء الإسكندرية ومن الغرب بميناء الدخيلة.

إنشاء أرصفة جديدة بطول 3.5 كيلو متر

FNG2021

وذكر أن الوزارة تعمل أيضًا علي إنشاء أرصفة بطول 3.5 كيلو متر، وإنشاء حوالي 3.5 مليون متر مربع مساحات خلفيه تتم في الميناء الجديد لتكون جاهزة للربط.

rsmtl

وأشار إلي أن مصر تتعاون بشكل مستمر مع الدول المجاورة في تبادل المعلومات وتخليص الإجراءات والافراج الجمركي المسبق، كما يتم العمل حاليًا مع السودان لتدريبهم علي العمل في ميناء بورسودان وحرف النقل البحري وسكك الحديد.

وأكد أن التعاون الجماعي بين الدول الشاطئية علي البحر الأحمر والمتوسط يسهم في تعظيم كافة الخطوط الملاحية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل: نعمل على ربط 3 موانئ في محافظة الإسكندرية لتكون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا