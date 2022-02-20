السيسي يبحث مع رئيس تالجو الإسبانية عقد شراكة لتوطين صناعة…

دوت الخليج – بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، اليوم، أوجه التعاون الحالية، خاصةً في مجال تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، كما ناقشا الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل للشركة في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأكد الرئيس توجه مصر الثابت بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في أوجه البنية الأساسية كافة، خاصةً في قطاع النقل العام.

وأعرب عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات القادمة.

وعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الشركة الإسبانية تعد إحدى كبرى الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أكد رئيس شركة تالجو اهتمامها بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد “بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية”.

كما أشاد بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد محمد لبيب، المدير الإقليمي للشركة.