رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية…

دوت الخليج – عقد الدكتـور مصطفـى مدبولي، رئيـس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر القادم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية الإعلان قريبا عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تمثل حجر زاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف.

واستعرض رئيس الوزراء، في هذا السياق، نتائج لقائه الأسبوع الماضي مع الوزراء المعنيين بالتحضير لاستضافة المؤتمر.

ولفت إلى أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة؛ استعدادا لاستضافة موضوع هذا المؤتمر المهم.

وأضاف أن اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر، المزمع عقده هذا الأسبوع لمتابعة سير تحضيرات الاستضافة، سيشهد مناقشات واضحة ومحددة بشأن عدد من الجوانب التنظيمية والفنية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاءات، التي عقدت مع مصر على هامش “القمة الأوروبية – الإفريقية” السادسة التي عقدت في بروكسل منذ أيام، عكست اهتماما كبيرا لدى الدول والجهات الدولية لدعم رئاسة مصر لمؤتمر COP27 القادم.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة الاستفادة من هذا الزخم في دعم القضايا الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي وتعزيز دور مصر في ملف تغير المناخ.

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور أهمية إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة لتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعكس التزام مصر بالوفاء بتعهداتها نحو الحد من مواجهة مخاطر تغير المناخ، وحرصها على استقطاب التمويل اللازم لدعم تحقيق هذه التعهدات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن نتائج اللقاءات التي تمت على هامش “القمة الأوروبية- الإفريقية”، عكست اهتماما وتقديرا أوروبيا لتولي مصر استضافة المؤتمر القادم، وتطلعا إلى تعاون وثيق؛ سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد للخروج بنتائج إيجابية من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يلبي الاحتياجات الأوروبية من الطاقة النظيفة، في ضوء الرغبة الأوروبية لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، منهجية تحديث الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ومعايير اختيار المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وناقش الاجتماع مقترح التكلفة المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات التخفيف في مختلف القطاعات حتى عام 2050، كما شهد التطرق إلى آخر المستجدات الخاصة بالجوانب اللوجستية الخاصة باستضافة مؤتمرCOP27.

ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بعد مراجعة الوزراء المعنيين؛ تمهيدا لإطلاقها، وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر، ووضع تصور منهجي للتعامل مع الشركاء الدوليين سواء حكومات أو هيئات ومؤسسات دولية أو قطاع خاص من المهتمين بدعم رئاسة مصر للمؤتمر، بما ينظم ويعزز الاستفادة من هذا الدعم.

حضر الاجتماع: سـامح شكري، وزير الخـارجية، والدكتـور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصـادية، والدكتورة رانيا المشّـاط، وزيرة التعـاون الدولـيّ، والدكتور محمـد معيـط، وزير المـالية، والدكتـورة ياسميـن فـؤاد، وزيـرة البيئـة، والمهنـدس مصطفى الصياد، نـائب وزير الزراعـة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيـوانية والسمكية والداجنة، ومسئـولي الوزارات والجهات المعنية.