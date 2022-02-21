- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
– أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد 110 آلاف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر الماضي إلى 10 ملايين برميل يوميا.
استقرت الصادرات عند 6.9 مليون برميل يوميا، من دون تغيير عن نوفمبر، وفقا لأرقام الصادرات الشهرية التي قدمتها المملكة إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”. تجاوزت الصادرات وكذلك الإنتاج مستويات ما قبل الجائحة.
ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر بواقع مليون برميل يوميا عن مستوياته قبل عام وبنحو 430 ألف برميل فوق مستويات ديسمبر 2019.
كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.117 مليون برميل في اليوم ، إلى 1.67 مليون برميل يوميا في ديسمبر، فيما انخفض الطلب على المنتجات النفطية بالسعودية بواقع 0.079 مليون برميل يوميا إلى 2.047 مليون خلال نفس الشهر.
كما زادت مخزونات النفط السعودية 2.284 مليون برميل إلى 134.662 مليون برميل.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لـ”جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات نفط السعودية تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.