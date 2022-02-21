مال وأعمال

الخطوط الجوية الكويتية تبرم اتفاقية لطلب طائرات من إيرباص…

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_ ذكرت سكاي نيوز عربية يوم الاثنين أن الخطوط الجوية الكويتية وقعت اتفاقية طلبية طائرات جديدة من إيرباص بقيمة ستة مليارات دولار.

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وأضافت أن الصفقة تضم 31 طائرة وتم سداد 40 بالمئة من قيمة الصفقة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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