مال وأعمال

عبد الوهاب يبحث سبل جذب المزيد من الشركات الإماراتية الجديدة…

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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، وجذب المزيد من الشركات الإماراتية الجديدة للاستثمار في مصر.

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيرا إلى الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على كافة الأصعدة، وكذا في ضوء الزيارات الترويجية الناجحة التي قامت بها الهيئة إلى الامارات العربية المتحدة على مدار العام الماضي، وأسفرت عن اعتزام عدد من الشركات الإماراتية للإستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً تنوع الإستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات الإنشاءات، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والصناعة.

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وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء حرص الهيئة على جذب وتشجيع رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والزراعة، وغيرها، وزيادة التعاون مع الجانب الاماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

من جانبها أشادت السفيرة بتطور العلاقات بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، مثمنة الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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