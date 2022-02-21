: التزام أوبك+ باتفاق خفض إنتاج النفط يرتفع إلى 129%…

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قال مصدر من أوبك+ لرويترز إن التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 129% في يناير، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء ما زالوا يجدون صعوبة في زيادة إنتاجهم.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 122% في ديسمبر، و117% في نوفمبر.
وقال المصدر إن التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ 133% في يناير ، فيما حقق المنتجون من خارج أوبك التزاما بنسبة 123%.
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