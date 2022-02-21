أمين الناصر: أي بيع أسهم آخر لأرامكو هو قرار حكومي

وكالات _ قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الاثنين، إن أي طرح آخر من أسهم شركة أرامكو للبيع هو قرار يخص الحكومة.

وقال الناصر إن الشركة تعمل على زيادة الطاقة القصوى المستدامة، مضيفا أن الجهات التنظيمية وصناع السياسات عالميا بحاجة إلى حوار أفضل مع قطاع النفط للحد من شيطنة القطاع.

وأضاف أنه سيكون هناك المزيد من مخصصات رأس المال للاستثمار وإعلان تفاصيل بعد النتائج، وأشار إلى أن الصين جزء مهم من قاعدة أرامكو وهناك مناقشات مع عدد من الشركاء بشأن استثمارات الشركة.

وقال الناصر في تصريحات إن الشركة تقوم بواجبها في وضع الاستثمار الصحيح في القطاع، إلا أن جهود الشركة وحدها لا تكفي، مضيفًا أنه يجب على الجهات التنظيمية وصانعي السياسات والبنوك والمساهمين دعم المزيد من الاستثمار في القطاع لتجنب مشكلات كبيرة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ضمان لإمدادات الطاقة بأسعار معقولة تتمتع بالموثوقية للعالم.