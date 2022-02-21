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اللواء عمرو إسماعيل: تخصيص أراضي لإقامة 8 موانئ جافة و5…

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دوت الخليج – قال اللواء أركان حرب عمرو إسماعيل، رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنّ الموانئ البرية تشهد تطويرا شاملا، وإن ميناء السلوم سيضاهي أفضل الموانئ البرية العالمية بعد تطويره بتكلفة استثمارية تخطت 2.5 مليار جنيه.

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وشدد إسماعيل، في كلمته خلال جلسة “سلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر” ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الموانئ الجافة هي محطة الوصول النهائية للبضائع.

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وأضاف: “بدأنا ننظر إلى هذا الملف قبل تداعيات جائحة كورونا حيث زاد الضغط على الموانئ البحرية المصرية، كما زادت فترة انتظار السفن فيها، وفكرنا في إنشاء الموانئ الجافة خلال عام 2014”.

وتابع رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة: “خصصنا أراضي لــ8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية”.

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وأضاف إسماعيل: “موانئنا الجافة هي ميناء أكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج وبني سويف وطور سيناء ودمياط وغيرها”.

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وأوضح: “لم يتم اتخاذ خطوات عملية فعلية منذ عام 2014 حتى 2019، لكننا بعدها أنجزنا إنجازا غير عادي، وجاري خلال شهر أبريل المقبل الافتتاح التجربي لميناء أكتوبر”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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