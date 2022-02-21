مال وأعمال

هيئة الموانئ تعد دراسة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي

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دوت الخليج – قال اللواء أركان حرب عمرو إسماعيل، رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنها تعمل في إطار الخطة الموضوعة لزيادة الاستثمارات وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات تقدر بأكثر من مليار جنيه في المتوسط.

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وأضاف إسماعيل، في كلمته خلال جلسة “سلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر” ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: “لا نخصص الأرض وننتظر المرافق، لكن المسثتمر أصبح يحصل على الأرض المخصصة له مرفَّقة بالكامل”.

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وتابع: “نستهدف خلق فرص عمل للعديد من الشباب، حيث وفرنا نحو 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ونعمل على تخزين وتداول السلع الغذائية، وأن تحتوي المنطقة اللوجستية على مختلف الصناعات مثل التحويلية”.

وأشار إلى وجود مناطق لوجستية مخططة في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وهناك منطقة لوجستية كبرى في مدينة السلوم، وهي على مساحة 700 فدان، بالإضافة إلى وجود مينائين في منطقتي قسطل وأرقين حيث يتم إدارتهما بالتعاون مع السودان.

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وأوضح اللواء أركان حرب عمرو إسماعيل، رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة: “جاهزون لنقل خبراتنا إلى الدول الأفريقية، ونعد دراسة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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