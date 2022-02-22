السودان يرفض الإجراءات الأحادية في سد النهضة ويجدد المطالبة…

دوت الخليج – أكد السودان رفضه الإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة. وقال إن ما اتخذته إثيوبيا من إجراءات، لاسيما الملء الأول والثاني، وبدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء مؤخرا، “يتنافي مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ”.

وجددت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم، المطالبة بالتوصل لاتفاق قانوني بشأن الملء والتشغيل، مؤكدة أن موقفها قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث.

وذكر البيان أن السودان أخذ علما بما جاء في بيان رئيس الوزراء الإثيوبي، الصادر في 20 يناير 2022، لا سيما توضيحه بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة “يعّد مثالا جيدا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير”، مشددا على ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا “ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقة على الأرض”.

ورحب السودان بتولي السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي، ودعا إلى تعزيز دور الاتحاد بما يمكّن الأطراف من الوصول الى إتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة.

كما أكد أن مشاركته في جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم فى مارس 2015.