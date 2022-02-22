مال وأعمال

أسعار النفط تقفز فوق 96 دولارا للبرميل على صدى التوتر في…

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وكالات – قفزت أسعار النفط، الاثنين، مع تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب إزاء أوكرانيا، وهو ما يضاف إلى مخاوف الإمدادات التي تبقي أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

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وأنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي جلسة التداول عند 95.39 دولار للبرميل، مرتفعة 1.85 دولار، أو 1.98%.

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وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 96.28 دولار.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.79 دولار، أو 3.06%، إلى 93.83 دولار. والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة يوم الرؤساء.

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وقال متعاملون إن أسعار النفط واصلت مسيرتها الصعودية مع تبدد التفاؤل بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، في حين أن مجموعة أوبك+ ما زالت تجد صعوبة في تحقيق الزيادات الإنتاجية المستهدفة.

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ومما يحد من مكاسب الأسعار احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

وقال محللون إن السوق ما زالت تعاني شحا في المعروض، وإن أي كميات إضافية من الخام ستساعد في تقليل العجز، لكن الأسعار ستبقى متقلبة في الأجل القصير، لأن الخام الإيراني من غير المرجح أن يعود حتى وقت لاحق هذا العام.

وقال فيفيك دهار، المحلل في كومنولث بنك في مذكرة: “إذا حدث غزو روسي (لأوكرانيا)، مثلما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام القليلة الماضية، فإن العقود الآجلة لخام برنت قد تتخطى 100 دولار للبرميل، حتي إذا تم التوصل الى اتفاق إيراني”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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