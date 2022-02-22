الناتو: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوجانسك يقوض سيادة أوكرانيا…

العربية دوت نت – أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، قائلا إن الخطوة تمثل انتهاكا لاتفاقيات وقعت موسكو عليها.

وقال ستولتنبرج، في بيان: “أدين قرار روسيا الاعتراف بـ(جمهورية دونيتسك الشعبية) و(جمهورية لوجانسك الشعبية) المعلنتين من جانب واحد. يقوّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها”.