مال وأعمال

بوتين يوجه الجيش الروسي بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

وكالات – وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الاثنين.

predco_adv_2021

ويقضي المرسومان، اللذان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بـ”تنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام” في أراضي كل من دونيتسك ولوجانسك؛ استجابة لطلبات في هذا الشأن من قبل رئيسيهما: دينيس بوشيلين، ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما.

Edita2021

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ”إجراء محادثات” مع كل من سلطات دونيتسك ولوجانسك حول “إقامة علاقات دبلوماسية” مع الجمهوريتين و”تسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة”.

ووقع الرئيس الروسي اليوم على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

FNG2021

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن “الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد”، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ”إبادة جماعية” من قبل “النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014”.

rsmtl

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد “لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يوجه الجيش الروسي بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا