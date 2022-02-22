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أمين عام الأمم المتحدة: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك…

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وكالات – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا (دونيتسك ولوجانسك)، يشكّل “انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

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وشدّد جوتيريش في بيان على أنّ الاعتراف الروسي “يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: “الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل تؤيد تماما سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

ومن المقرّر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، اجتماعا سنوياً حول “الاحتلال المؤقت” لأوكرانيا الذي ساد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

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وفي بيانه، حض الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الأطراف المعنية على تركيز جهودها على الوقف الفوري للأعمال العدائية” و”حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية” وبالتالي إيلاء الأولوية للدبلوماسية لحل الأزمة.

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وبحسب دبلوماسيين، بدأت عصر الاثنين مناقشات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، للبحث في الاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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