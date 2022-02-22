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ماكرون يدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوجانسك ويدعو لفرض عقوبات

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روسيا اليوم _ دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، داعيا لفرض عقوبات على موسكو.

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وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها بهذا الصدد يوم الاثنين إن ماكرون دعا إلى “اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي” لبحث الأزمة الأوكرانية، منددا بـ “انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا تجاه المجتمع الدولي واعتداء على سيادة أوكرانيا”.

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ودعا ماكرون كذلك إلى “فرض عقوبات محددة الأهداف” على روسيا بسبب اعترافها بدونيتسك ولوغانسك.

يذكر أن الرئيس الروسي أعلن عن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك مساء الاثنين، ووقع مرسومين بهذا الصدد ومعاهدتين للصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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