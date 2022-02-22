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العربية: قافلة عسكرية روسية وصلت إلى دونيتسك شرق أوكرانيا

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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل أن قافلة عسكرية روسية وصلت إلى دونيتسك شرق أوكرانيا.

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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الاثنين.

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ويقضي المرسومان، اللذان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بـ”تنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام” في أراضي كل من دونيتسك ولوجانسك؛ استجابة لطلبات في هذا الشأن من قبل رئيسيهما: دينيس بوشيلين، ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما.

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ”إجراء محادثات” مع كل من سلطات دونيتسك ولوجانسك حول “إقامة علاقات دبلوماسية” مع الجمهوريتين و”تسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة”.

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ووقع الرئيس الروسي اليوم على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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