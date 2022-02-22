إيجيبت إكسبريس: جائحة كورونا ساهمت في زيادة الشحنات بنسبة…

إسلام فضل _ قال محمد شاهين، العضو المنتدب لشركة إيجيبت إكسبريس، إن تفشي فيروس كورونا ساهم في زيادة أحجام عمليات الشحنات بنسبة 50%.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أن فيروس كورونا أسهم في زيادة وعي المواطن المصري للشراء من خلال المنصات الإلكترونية بشكل كبير، حيث بدأ عدد كبير من الشركات أختراق ذلك السوق نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل العملاء.

وذكر أن العام الماضي شهد نقل مليوني شحنه بأوزان تصل إلي 500 طن من بينها شحنات لفيديكس إكسبريس، كما أن حجم عمليات الشركة شهد نمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2020.

ولفت إلي أن الشركة تستهدف زيادة تلك أحجام الشحنات في السوق المصري خلال العام الجاري بنسبه 39٪.

وأشار إلي أن الشركة تستهدف افتتاح مستودع في مطار القاهرة الدولي خلال شهر مايو المقبل علي مساحة 13 ألف متر مربع بالشراكة مع ميناء القاهرة الدولي.

وأوضح أن الشركة حصلت علي الأرض حق انتفاع من ميناء القاهرة الدولي، مشيرًا إلي أن الشركة بدأت في تنفيذ المستودع منذ عامين، رأفضًا الأفصاح عن قيمة استثمار المستودع.

وقال إن الشركة أهتمت خلال ال5 سنوات الماضية في ضخ استثماراتها بالبنية التحتية، حيث أن ذلك الاستثمار ساعد الشركة علي تحولها من مقدم بريد سريع إلي تقيد خدمات لوجستية كاملة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات كبيرة خلال العام الجاري التكنولوجيا خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تمتلك الفترة الحالية 51 فرعًا لاستقبال العملاء، و 360 سيارة، ومساحات تخزين تصل لأكثر من 15 ألف متر مربع، بالإضافة إلي 3 مراكز توزيع بمصر.

ونوه أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية علي تسريع وتيرة ايصال الشحنات، حيث يتم التوصل خلال 24 إلي 72 ساعة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نمو صناعة الخدمات اللوجستية في مصر، مما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة حجم الاستثمارات والنمو الاقتصادي العام في البلد.