وزيرة التخطيط: 9% نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام…

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بارة عريان _ كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الثاني من العام للمالي الجاري بنسبة 8.3% مقارنة بنحو 2.9% خلال الربع المناظر من العام الماضي، وبذلك يرتفع معدل النمو خلال النصف الأول إلى 9% خلال المصف الأول من العام المالي.
وتوقعت أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري 2021/2022إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية اعادة احتساب الناتج المحلي الاجمالي.
وأكدت وزيرة التخطيط استمرار حالة عدم اليقين فى الاقتصاد العالمي، موضحه أن ذلك يرجع إلى الآثار الناجمة عن انتشار السلالة المتحورة”أوميكرون”، إضافة إلى ان بعض الدول مازلت تفرض قيود، إلى جانب الاضطراب بسلاسل الإمداد، واحتمالية سحب إجراءات التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.
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