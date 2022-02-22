التخطيط: 108% نموا بقطاع السياحة خلال النصف الأول من العام…

باره عريان _ كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن معدلات النمو القطاعى في الربع الثاني من عام 2021/2022، لافتة إلى أن كافة القطاعات شهدت أداء إيجابي بنسب متفاوتة.

وقالت السعيد أن قطاع السياحة حقق نمو بنسبة 63% خلال الربع الثاني من العام المالي، بينما سجل قطاع الاتصالات نموا بنسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة نمو 13%، والصناعة نسبة 10%.

الصناعة التحويلية والتجارة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخراجات .. الأكثر اسهامًا بالناتج المحلي

وأضافت أن قطاع التشييد والبناء سجل نمو بنسبة 8.5%، ونما قطاع الصحة بنسبة 5.7%، و 5.5٪؜ للتعليم، لافتة إلى ان قطاع الزراعة تمكن لأول مره من كسر حاجز 5%.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة حقق نموا نسبته 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فى حين بلغت النسبة فى الاتصالات 16.5% ، وسجلت 15.5% فى الصناعة التحويلية.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج، وهم قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات.

وأكدت على تحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الثاني من العام للمالي الجاري بنسبة 8.3% مقارنة بنحو 2.9% خلال الربع المناظر من العام الماضي، وبذلك يرتفع معدل النمو خلال النصف الأول إلى 9% خلال المصف الأول من العام المالي.

وتوقعت السعيد أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري 2021/2022إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% .