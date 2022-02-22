التموين: صيانة خوادم مركز معلومات ‏مصر لن تؤثر على ‏صرف…

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إسلام سالم – أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شركة تطبيقات البطاقات الذكية، العاملة في منظومة الدعم (الخبز، والسلع التموينية، والمطاحن) ستجري صيانة لخوادم مركز معلومات مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الواحدة صباحا.
وأكد تقرير، تلقاه الوزير علي مصيلحي، أن عمليات الصيانة لن تزيد عن أربع ساعات فقط، مشيرا إلى أن كل عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصيانة يوم السبت المقبل، وذلك بدءا من التاسعة مساء إلى الساعة الثانية صباحا.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الصيانة لن تؤثر على عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف لسلع وخبز بطاقات الدعم تتم صباحًا.
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