الاتحاد الأوروبي: معاقبة 27 شخصا وكيانا روسيا لتهديدهم…

العربية دوت نت – أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، معاقبة بنوك روسية وصناع قرار بسبب أزمة أوكرانيا، مبيناً أن العقوبات جزء من الرد الموحد على روسيا.

وكشف عن معاقبة 27 شخصا وكيانا روسيا لتهديدهم كييف، مؤكدا استهداف بنوكا تمول صناع القرار الروسي والعمليات في المنطقتين الانفصاليتين (دونيتسك ولوجانسك).

كما أضاف “العقوبات ستكون موجعة جدا لروسيا”، موضحاً أن أعضاء الدوما الروسي (مجلس النواب) الذين أيدوا الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك على قائمة العقوبات، لكنه أكد أن بوتين ليس على قائمة العقوبات.

كما أشار إلى أن خطر اندلاع نزاع بشأن أوكرانيا حقيقي، وقال “نحن في لحظة خطرة على أوروبا”.

موافقة بالإجماع

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما.

وقال لودريان للصحفيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين “اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف” (باستقلال المنطقتين) متهما روسيا “بانتهاك القانون الدولي” و”خرق التزاماتها”.

روسيا ستشعر بالألم

وفي وقت سابق اليوم، عبر الاتحاد الأوروبي، عن استعداده لتبني المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية الواسعة النطاق على موسكو وبسرعة. وقال “نستعد لفرض عقوبات وروسيا ستشعر بالألم”.

وحث الاتحاد روسيا على التراجع عن الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك والالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى المناقشات، داعيا الدول الأخرى إلى عدم الحذو حذو القرار الروسي الذي وصفه بأنه “غير قانوني”.

كما حذر الاتحاد، موسكو من استخدام الاتفاقيات الموقعة حديثا مع “الجمهوريات التي نصبت نفسها” كذريعة لاتخاذ المزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال غزو أراضي الجارة الغربية.

كذلك، عبر الاتحاد في بيان عن إدانته الشديدة لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، وما أعقبه من قرار إرسال قوات روسية إلى المنطقتين.

تجميد أصول مقربين من بوتين

أتت هذه التصريحات، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني، أن حكومته وضعت أول دفعة من العقوبات على الروس، مشيرا إلى أنها تشمل 5 مصارف، بالإضافة إلى 3 أفراد من ذوي الثروات الطائلة والمقربين من الكرملين.

وأوضح أن مجلس الوزراء جمد أصول كل من جينادي تيمتشينكو، فضلا عن بوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين.

يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء أمس الاثنين، الاعتراف باستقلال “جمهوريتي” دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

ما دفع العالم إلى التأهب والدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، نددت فيها معظم الدول الغربية بالتصرفات الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن بعقوبات جديدة قاسية على الروس.

وينهي هذا الاعتراف الروسي خطة السلام الهشة في المنطقتين المذكورتين.

كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.