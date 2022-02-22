التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل

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إسلام سالم – قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فتره التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 “الأوكازيون الشتوي” حتى 21 مارس المقبل.
وقال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إن القرار تضمن: إلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما ألزم الجهات المشاركة بالإعلان عن سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتخفيضات، وفق كمال.
وأشار إلى أن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها تنشيط التجارة الداخلية، مؤكدا أن تخفيضات الأوكازيون تسهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو المنتجات الجلدية أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.
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