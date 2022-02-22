: جازبروم ترانس الروسية تتوقف عن تلقي طلبات شحن الغاز…

– أظهرت وثيقة لشركة جازبروم ترانس، وهي فرع لشركة الغاز الروسي جازبروم، مسؤول عن الشحنات بالسكك الحديدية، أنها توقفت عن تلقي طلبات لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا اعتبارا من 18 فبراير الجاري.

وقالت المذكرة، التي اطلعت عليها وأرسلتها الشركة إلى عملائها: “بسبب التصعيد في أوكرانيا ولتفادي مخاطر محتملة، علًقت الشركة تلقي طلبات للشحنات إلى أوكرانيا من 18 فبراير حتى إشعار آخر”.

وطلبت الشركة من عملائها دراسة وجهات أخرى لإمداداتهم، ولم ترد Gazprom trans على طلب للتعقيب على المذكرة.

وقالت إنها ستلبي الطلبات التي قُدمت بالفعل وتم تأكيدها، لكنها طلبت تعويضا كاملا عن أي ضرر يحدث لممتلكاتها أثناء تسليم الشحنات.

وفي 2021 شحنت Gazprom trans نحو 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، ما يعادل 10.7% من كل الإمدادات الروسية من ذلك الوقود إلى أوكرانيا، بحسب بيانات للشحنات بالسكك الحديدية في Refinitiv Eikon.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد علق المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي مع روسيا “نورد ستريم 2” اليوم الثلاثاء 22 فبراير، بعد أن أعلنت روسيا الاعتراف رسمياً بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.