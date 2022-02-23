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وزير الدفاع الأمريكي يدعو بوتين إلى تجنب الحرب الشاملة

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وكالات – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره.

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وأضاف أوستن، في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: “لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره”.

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ومضي يقول مخاطبا كوليبا: “سنواصل العمل معك عن كثب”.

ومن جهته، قال كوليبا: “رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا”.

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ودعا وزير الدفاع الأمريكي بوتن إلى تجنب “خيار الحرب الشاملة”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول “تجنّب توسّع النزاع” في الأزمة الأوكرانية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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