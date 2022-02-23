حماية المستهلك: انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس

إسلام سالم – أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، إقامة معرض أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة من 24 مارس حتى أول أبريل المقبل.

وأضاف حسام الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد الشركات التي ستشارك بالمعرض بلغ حتى الآن نحو 175 شركة، متوقعا زيادتها لتتراوح إلى ما بين 250 و275 شركة قبل بدء المعرض.

وأشار إلى الاتفاق مع السلاسل التجارية المشاركة على تقديم خصومات تتراوح من 15 إلى 20% على سلة الغذاء الرمضانية الأساسية، التي يسمح هامش الربح بها تطبيق هذا التخفيض.

وأكد أنه سيتم إقامة أجنحة “أهلا رمضان” داخل السلاسل التجارية لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث يصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.

وأشار إلى إقامة معارض رئيسية وفرعية في جميع المحافظات، مؤكدا الحرص على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال إنه جارٍ الإعداد لتحديد الأماكن التى سيتم فيها إقامة الشوادر في المحافظات.

ولفت الى تشكيل لجنة عليا في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية التموين، ورئيس الغرفة التجارية، ومندوب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحصر المعارض التى سيتم إقامتها، وعدد محال السوبر ماركت الرئيسية والفرعية المشاركة بالإضافة إلى تحديد عدد القوافل التى سيتم تسييرها، ومتابعة تجهيز المعارض، على أن تنتهي اللجان من عمليات الحصر خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأوضح حسام الدين أنه من المستهدف ألا يقل عدد القوافل عن 100 قافلة متنقلة “سيارات” تتراوح حمولتها من 1.5 إلى 5 أطنان بجميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين، لتوفيرها وتوصيلها إلى جميع النجوع والكفور والمناطق النائية.