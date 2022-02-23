بايدن يسمح بفرض عقوبات على شركة بناء خط أنابيب الغاز نورد…

وكالات – ذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، السماح بفرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″ في روسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير التي تتخذها إدارة بايدن لمعاقبة روسيا بسبب اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق بـ”وضع حدّ” لخط أنابيب نورد ستريم 2، الذي بُني لتزويد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا، في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، في الثامن من فبراير الجاري: “إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا، مجدّداً، عندها لن يكون هناك خط أنابيب نورد ستريم 2”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أعد بأنّنا سنضع حدّاً له”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن ألمانيا حليف “يعتمد عليه بشكل كامل” في ملف أوكرانيا، وأنّ الولايات المتحدة لديها “ملء الثقة” ببرلين.

يشار إلى أن شركة “نورد ستريم 2 إيه.جي” هي شركة سويسرية مسجلة، وشركتها الأم هي شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز.

ويهدف خط أنابيب نورد ستريم 2، إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” من الغاز والتي تتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، في التفاف حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا.