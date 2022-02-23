الدكتور أشرف العربي يتسلم رئاسة معهد التخطيط القومي اعتبارا…

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دوت الخليج – يتسلم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، رئاسة معهد التخطيط القومي اعتبارا من أول مارس المقبل.
وكتب العربي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحمدلله، عدت مؤخرًا إلى وطني الحبيب مصر، لأتشرف اعتبارًا من أول مارس القادم بتولي منصب رئيس معهد التخطيط القومي، بيتي الذي له الفضل- بعد الله- فيما أنا فيه الآن، ولأجلس على الكرسي الذي جلس عليه قبلي عظماء التخطيط في مصر والوطن العربي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقني وزميلاتي وزملائي في المعهد لكل ما فيه خير المعهد وخير الوطن”.
وتوجه العربي بالشكر إلى الرئيس الحالي لمعهد التخطيط القومي، الدكتور علاء زهران، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد؛ “لكي يحتل المعهد مكانته اللائقة كمركز فكر وبيت خبرة متميز على المستويين المحلي والإقليمي”.
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