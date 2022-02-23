السيسي: لا ندخر جهدا لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار…

أ ش أ – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة رغم الظروف التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها إلى مقر الكلية الحربية صباح اليوم الأربعاء، رفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه قريب من أحوال الناس والصعوبات التي يقابلها المواطن البسيط، لافتا إلى أن تعداد مصر تجاوز 100 مليون نسمة، وبالتالي فإن توفير احتياجاتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم أمر صعب لأنه حدث في ظل جائحة كورونا توقف كبير.

و فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حرصت على تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس وحملات التطعيم، وبين عدم توقف عجلة التنمية، وهو ما لم تفعله كل الدول الأخرى بل توقف معظمها.

وشدد على أن ما يحدث في العالم له تأثير كبير علينا لأننا لسنا في معزل عما يحدث حولنا في المنطقة والعالم.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيادة تكلفة السلع في العالم كله وهو أمر له تأثير علينا، ونحاول ما أمكن أن نحد من أثر زيادة التكلفة ولكن لا يزال هناك عبء وحمل على الناس.

وتابع الرئيس أن الدولة ماضية في تنفيذ برامج زراعية ضخمة جدا ونبذل جهدا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية قدر المستطاع، ليس فقط من خلال زيادة مساحة الأرض الزراعية، وإنما أيضا من خلال تبني النظم الحديثة في الري والزراعة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي.

كما لفت إلى أنه خلال عام زادت المساحة المنزرعة بنحو 200 إلى 250 ألف فدان، وستزيد العام القادم بنحو مليون ثم بـ2.5 مليون في العام الذي يليه؛ بهدف تقليص الاعتماد على استيراد السلع من الخارج.