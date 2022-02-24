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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس الشركة المنفذة لخط…

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وكالات – قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ماتياس وارنج، الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

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كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما يصرح ببعض تعاملات التصفية التي تتضمن شركة نورد ستريم 2 إيه.جي حتى الثاني من مارس.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد بـ”وضع حدّ” لخط أنابيب نورد ستريم 2، الذي بُني لتزويد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا، في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، في الثامن من فبراير الجاري: “إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا، مجدّداً، عندها لن يكون هناك خط أنابيب نورد ستريم 2”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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