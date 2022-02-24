عاجل.. الرئيس الروسي يعلن عن “عملية عسكرية” في…

سكاي نيوز- قالت وسائل إعلام إن الرئيس الروسي فلاتيمير بوتين أجاز عملية عسكرية خاصة في دونباس الأوكرانية. وحذر بوتين من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور. وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

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