الاتحاد الأوروبي: سنحاسب موسكو على الهجوم غير المبرر على…

سي ان بي سي _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب موسكو على الهجوم “غير المبرر” على أوكرانيا.

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وأضافت على تويتر “في هذه الساعات الحالكة، فكرنا مشغول بأوكرانيا والنساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم”. وأضافت فون دير لاين “سنحاسب الكرملين”.

ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل في وقت لاحق اليوم الخميس، بعد أن دخلت الجولة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ أمس الأربعاء.