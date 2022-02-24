أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%.. في أعقاب غزو روسيا…

روسيا اليوم _ قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

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جاء ذلك في أعقاب سماح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بعملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا في وقت مبكر يوم الخميس للقضاء على ما وصفه بأنه تهديد خطير.

في غضون ذلك، قفزت أسعار الذهب الملاذ الآمن التقليدي اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ أوائل عام 2021.