الدب يفرض سيطرته على أسواق العالم

– تراجعت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الدولار والذهب والنفط بشدة مع إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن أوكرانية وإنزال قوات على ساحلها الجنوبي.

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فبعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنه سمح بما أسماه عملية عسكرية خاصة، سمع دوي انفجارات قبل الفجر في العاصمة الأوكرانية كييف واتهمت الحكومة الأوكرانية موسكو بشن غزو واسع النطاق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون “عقوبات صارمة” على روسيا بعد الهجمات.

ويبدو أن انهيار الأسهم في آسيا سيستمر في أوروبا والولايات المتحدة، مع قفزات حادة في أسعار السلع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم والمخاطر على النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 و DAX الألماني بأكثر من 3.5% في الصفقات المبكرة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 2%.

وتراجعت S&P 500 e-minis بنسبة 2.3% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.8%.

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وأعلنت بورصة موسكو تعليق جميع التعاملات اليوم الخميس.

في آسيا، انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بأكثر من 3.2% إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وتراجعت الأسهم الأسترالية أكثر من 3% وخسرت الأسهم القيادية الصينية 2%، وانخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 2.1%.

وقال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone ، أن السوق كان يحاول دائمًا الحكم على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عند دونباس، ولكن يبدو واضحًا أنها تتجه نحو العاصمة كييف، وهو أحد أسوأ السيناريوهات.

أضاف: هذا هو المكان الأسوأ، أو سيناريو حالة الدب بالنسبة للأسواق، وهذا ما نراه. لا يوجد مشترين للمخاطرة، وهناك الكثير من البائعين، لذلك يتعرض هذا السوق لضربة شديدة.

وشهدت أسواق الأصول زيادة حادة في التقلبات خلال الأزمة المتفاقمة، حيث ارتفع مؤشر التقلب Cboe ، المعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت ، بأكثر من 55٪ خلال الأيام التسعة الماضية.

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وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، التي تأرجحت بين ارتفاعات وهبوط حادتين يوم الأربعاء، بأكثر من 3.5% لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الخميس للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط 4.6% إلى 96.22 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014.

وقفز سعر الذهب الفوري أكثر من 1.7 بالمئة ليسجل أعلى مستوى منذ أوائل يناير 2021.

جاء عمق عمليات البيع في الأسهم بعد أن تعرضت الأسهم الأمريكية للضرب بالفعل يوم الأربعاء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.38%.

ويتصارع المستثمرون أيضًا مع احتمال تشديد السياسة الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف مكافحة التضخم المتزايد، والذي يقول محللون إنه قد يتفاقم بسبب صدمة إمدادات السلع.

ورغم تراجع توقعات رفع حاد بمقدار 50 نقطة أساس للفائدة على الدولار في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، إلا أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي مستمرة في الإشارة إلى ستة زيادات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

على الرغم من ذلك، أثرت التهديدات الجيوسياسية الفورية على عائدات الولايات المتحدة يوم الخميس، مما دفع العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى انخفاض حاد إلى 1.8681٪ من إغلاق عند 1.977% يوم الأربعاء. وانخفض عائد السنتين أيضًا إلى 1.5٪ من إغلاق 1.6%.

وعزز الهروب العالمي إلى أمان الدولار، صعوده بأكثر من نصف في المائة أمام سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين. وانخفض اليورو بنسبة 0.8% خلال اليوم عند 1.1220 دولار.

وتحول الروبل الروسي للانخفاض بعنف بعد أن سجل مكاسب صغيرة في وقت مبكر من الجلسة. وكان آخر انخفاض له يصل إلى 5.77% بعد تراجع بنسبة 3% أمام الدولار يوم الأربعاء.

وانتشر البيع في أسواق العملات المشفرة، مما دفع عملة بيتكوين إلى أقل من 35000 دولار لأول مرة في شهر.

وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في ING أن لأسواق الآن تسعر نفسها بشكل أكثر ملاءمة لخطر حدوث شيء مروع. أضاف: “كما أن عدم اليقين هو بيئة مروعة للعيش فيها. لا أحد يريد التعرض للمخاطر “.