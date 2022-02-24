عاجل.. رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي المصري لمتابعة…

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ المركزي.

واستهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولي البنك المركزي المصري على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية.