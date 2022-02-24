مال وأعمال

وزير الخارجية الأوكراني يطالب بفرض عقوبات صارمة على روسيا

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_ طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الخميس دول العالم بفرض عقوبات فورية صارمة على روسيا وتقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

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وقال كوليبا على تويتر “في الوقت الحالي، بوتين يغرق أوروبا في أحلك أوقاتها منذ عام 1939. أي حكومة تأمل في تسوية هذا الأمر هي ساذجة. لا تكرروا أخطاء الماضي”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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