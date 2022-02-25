بوتين يجتمع مع ممثلي قطاع الأعمال الروس لبحث تداعيات الأزمة…

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روسيا اليوم _ عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ممثلي رجال الأعمال الروس لبحث تداعيات الأزمة مع أوكرانيا، مشيرا لانعقاد هذا الاجتماع “في ظروف استثنائية”.
وقال الرئيس بوتين، إن “المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى”، مؤكدا أن “المخاطر كان يمكن أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات”.
وأضاف: “ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري”.
وأوضح: “لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا فهم هذا الأمر”.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الخميس، “قرار شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا”.
وقال في خطاب متلفز، إن “الظروف تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، جمهوريات دونباس الشعبية طلبت من روسيا المساعدة.. وأن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا”، داعيا الجيش الأوكراني إلى “عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم”.
من جهتها، شددت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، على أن “القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة.
وأكدت الوزارة أن “السكان المدنيين ليسوا في خطر”، مشيرة إلى أن “حرس الحدود الأوكراني لا يقدمون على أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تعطيلها”.
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