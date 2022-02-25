مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تصدر بيانا بالعقوبات المقترحة على روسيا

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سي ان بي سي _ أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً بتفاصيل العقوبات المقترحة على روسيا، والتي تنتظر موافقة الرؤساء الأوروبيين اليوم مساء.

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وتشمل هذه العقوبات حرمان روسيا من 24 مليار يورو سنوياً من عائدات النفط عن طريق حظر أوروبي على صادرات النفط، وعقوبات مالية تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية وقطع وصول روسيا الى أهم أسواق المال.

كذلك تشمل أيضاً حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات للخطوط الجوية الروسية، والحد من وصول روسيا الى التكنولوجيا الحيوية مثل مثل أشباه الموصلات أو التقنيات المتطورة.

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هذا وتتضمن أيضاً منع الدبلوماسيون والمجموعات ذات الصلة ورجال الأعمال بامتياز الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، والحد من وصول النخبة الروسية الى الودائع المصرفية في أوروبا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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