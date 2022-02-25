وزير المالية الفرنسي: عزل روسيا عن نظام سويفت خيار أخير

سي ان بي سي _ قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن خيار عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك يظل قائما لكنه يعتبره “الخيار الأخير”.

إقرأ أيضا.. ماذا يعني استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي؟

ولم تلجأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عزل روسيا عن نظام سويفت ضمن عقوبات جديدة صارمة فرضتها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الخميس إن بإمكانهم إعادة النظر في هذه المسألة.