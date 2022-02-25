الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول بوتين ووزير خارجيته ضمن…

سي إن بي سي _ قال مسؤول أوروبي لرويترز اليوم الجمعة، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، والتي وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

إقرأ أيضا.. كيف حصن بوتين روسيا ضد العقوبات الغربية رغم حدتها ؟

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المنظمة ستمنع معظم النظام المصرفي الروسي من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.