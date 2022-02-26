تونس تتجه إلى رفع أسعار الوقود خلال أيام

وكالات _ أعلن مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتجه لرفع أسعار الوقود خلال أيام.

وقال المسؤول في تصريحاته، إن “الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيكون له آثار كبرى على المالية العامة في البلاد”.

وأكد في تصريحاته أن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام.

يشار إلى أن تونس تدعم أسعار الوقود المحلية، وتسعى إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.